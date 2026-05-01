So lukrativ wäre ein Investment in Tron von vor 3 Jahren gewesen

Anlage im Check

Bei einem frühen Einstieg in Tron hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Tron wurde am 26.05.2023 zu einem Wert von 0,075484 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in TRX investierten, hätten nun 132.477,56 Tron im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 26.05.2026 49.733,49 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3754 USD lag. Das entspricht einer Zunahme von 397,33 Prozent.

Am 22.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2636 USD. Bei 0,3754 USD erreichte Tron am 26.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net