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So lukrativ wäre ein Investment in Tron von vor 3 Jahren gewesen

27.05.26 11:03 Uhr
So lukrativ wäre ein Investment in Tron von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

Bei einem frühen Einstieg in Tron hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

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Tron wurde am 26.05.2023 zu einem Wert von 0,075484 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in TRX investierten, hätten nun 132.477,56 Tron im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 26.05.2026 49.733,49 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3754 USD lag. Das entspricht einer Zunahme von 397,33 Prozent.

Am 22.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2636 USD. Bei 0,3754 USD erreichte Tron am 26.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com