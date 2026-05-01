So lukrativ wäre ein Solana-Investment von vor 3 Jahren gewesen
28.05.26 19:43 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Solana-Engagement verdienen können.
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Am 27.05.2023 wurde Solana bei 20,42 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,96 Solana. Die gehaltenen Solana wären am 27.05.2026 4.030,39 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 82,31 USD lag. Aus 1.000 USD wurden somit 4.030,39 USD, was einer positiven Performance von 303,04 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 77,69 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Am 18.09.2025 erreichte Solana sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
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