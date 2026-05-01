DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -1,9%Nas26.918 +0,9%Bitcoin63.097 -1,3%Euro1,1649 +0,2%Öl94,17 -0,9%Gold4.503 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert letztlich -- Wall Street uneins -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Krypto kaufen ohne Umwege - finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles Krypto kaufen ohne Umwege - finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage unter der Lupe

So lukrativ wäre ein Solana-Investment von vor 3 Jahren gewesen

28.05.26 19:43 Uhr
So lukrativ wäre ein Solana-Investment von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Solana-Engagement verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
82,5203 USD 0,2065 USD 0,25%
Charts|News

Am 27.05.2023 wurde Solana bei 20,42 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,96 Solana. Die gehaltenen Solana wären am 27.05.2026 4.030,39 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 82,31 USD lag. Aus 1.000 USD wurden somit 4.030,39 USD, was einer positiven Performance von 303,04 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 77,69 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Am 18.09.2025 erreichte Solana sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com