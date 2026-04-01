So lukrativ wäre ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Lohnende Stellar-Investition?

Das wäre der Verdienst einer frühen Stellar-Investition gewesen.

Stellar notierte am 13.04.2023 bei 0,1054 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 9.485,69 Stellar in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 1.482,24 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1563 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,22 Prozent erhöht.

Bei 0,1470 USD erreichte XLM am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,5023 USD erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net