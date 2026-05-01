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BCH-Investition im Fokus

So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren gewesen

04.05.26 19:43 Uhr
So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

Vor Jahren in Bitcoin Cash eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
443,9412 USD 0,5872 USD 0,13%
Charts|News

Bitcoin Cash notierte gestern vor 3 Jahren bei 120,19 USD. Bei einer BCH-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,20 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 03.05.2026 auf 443,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36.886,95 USD wert. Mit einer Performance von +268,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am 05.05.2025 fiel BCH auf ein 52-Wochen-Tief bei 353,54 USD. Am 03.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com