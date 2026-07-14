So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren gewesen

Kryptowährungen

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin gebracht.

Am 12.07.2023 notierte Bitcoin bei 30.391,77 USD. Bei einem BTC-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,3290 Bitcoin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.974,98 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 12.07.2026 auf 63.746,68 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 109,75 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58.550,66 USD. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124.774,17 USD.

Redaktion finanzen.net