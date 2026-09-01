So lukrativ wäre eine Investition in Monero von vor 1 Jahr gewesen

Profitable XMR-Investition?

01.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Investoren mit einer frühen Monero-Investition verdienen können.

Vor 1 Jahr war ein Monero 262,57 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in XMR investiert hätte, befänden sich nun 0,3808 Monero in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 196,89 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.08.2026 auf 516,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96,89 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 266,52 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net