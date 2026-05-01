So lukrativ wäre eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren gewesen

XLM-Investition im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen Stellar-Engagements gewesen.

Stellar notierte am 25.05.2023 bei 0,087010 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11.492,93 XLM. Mit dem XLM-USD-Kurs vom 25.05.2026 gerechnet (0,1498 USD), wäre die Investition nun 1.721,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,11 Prozent erhöht.

Am 22.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar liegt derzeit bei 0,5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net