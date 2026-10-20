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Entwicklung der Investition

So lukrativ wäre eine Ripple-Investition von vor 10 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Ripple-Investition von vor 10 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ripple-Einstieg gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
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Charts | News

Ripple wurde am 19.10.2016 zu einem Wert von 0,008740 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11.442,25 XRP im Portfolio. Da sich der Wert von Ripple am 19.10.2026 auf 1,303 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.911,76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.811,76 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 0,9920 USD. Am 26.10.2025 stieg Ripple auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,646 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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