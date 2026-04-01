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So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen

29.04.26 11:03 Uhr
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tron verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
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Charts|News

Tron kostete gestern vor 1 Jahr 0,2483 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in TRX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.026,72 Tron. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.300,26 USD, da sich der Wert von Tron am 28.04.2026 auf 0,3229 USD belief. Damit wäre das Investment 30,03 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tron am 01.05.2025 bei 0,2448 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com