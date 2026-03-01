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Profitabler BNB-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

25.03.26 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren | finanzen.net

Vor Jahren in Binance Coin investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
648,4831 USD 10,0923 USD 1,58%
Charts|News

Am 24.03.2023 lag der Kurs von Binance Coin bei 322,20 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in BNB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3,104 Binance Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.981,36 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.03.2026 auf 638,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 98,14 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 553,34 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 1.310,96 USD erreichte der Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com