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So viel Gewinn hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

18.05.26 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Bitcoin Cash gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
373,2117 USD -30,8000 USD -7,62%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Bitcoin Cash 391,90 USD wert. Bei einem BCH-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,552 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.030,90 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.05.2026 auf 404,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,09 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.05.2026 erreicht und liegt bei 372,63 USD. Am 03.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com