So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin verdienen können.
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Bitcoin notierte gestern vor 10 Jahren bei 610,18 USD. Bei einer Investition von 100 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,1639 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären am 20.09.2026 13.301,35 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 81.162,18 USD lag. Das entspricht einem Plus von 13.201,35 Prozent.
Bei 58.550,66 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124.774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
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