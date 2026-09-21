So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Krypto-Anlage im Blick

21.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin verdienen können.

Bei 58.550,66 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124.774,17 USD.

Bitcoin notierte gestern vor 10 Jahren bei 610,18 USD. Bei einer Investition von 100 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,1639 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären am 20.09.2026 13.301,35 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 81.162,18 USD lag. Das entspricht einem Plus von 13.201,35 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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