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So viel Gewinn hätte ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Chainlink-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
12.04 USD 0.11 USD 0.93 %
Charts | News

Chainlink notierte gestern vor 3 Jahren bei 10,15 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,857 Chainlink. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 11,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,56 Prozent vermehrt.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 18,56 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

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