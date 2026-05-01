So viel Gewinn hätte ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Performance der Investition

Bei einer frühen Investition in Dogecoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Dogecoin notierte am 05.05.2016 bei 0,000341 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2.929.458,64 DOGE-Coins. Die Investition hätte nun einen Wert von 336.238,69 USD, da Dogecoin am 05.05.2026 0,1148 USD wert war. Das entspricht einem Plus von 33.523,87 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net