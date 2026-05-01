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So viel Gewinn hätte ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

06.05.26 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht | finanzen.net

Bei einer frühen Investition in Dogecoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
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Dogecoin notierte am 05.05.2016 bei 0,000341 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2.929.458,64 DOGE-Coins. Die Investition hätte nun einen Wert von 336.238,69 USD, da Dogecoin am 05.05.2026 0,1148 USD wert war. Das entspricht einem Plus von 33.523,87 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com