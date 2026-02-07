So viel Gewinn hätte ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Profitable DOGE-Investition?

Anleger, die vor Jahren in Dogecoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Gestern vor 10 Jahren war ein Dogecoin 0,000302 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 331.081,98 DOGE. Das Investment hätte nun einen Wert von 23.827,90 USD, da Dogecoin am 30.06.2026 0,071970 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 23.727,90 Prozent vermehrt.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,071970 USD. Am 13.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net