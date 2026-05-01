So viel Gewinn hätte ein Dogecoin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Hochrechnung

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Dogecoin Anlegern gebracht.

Dogecoin notierte am 19.05.2023 bei 0,073534 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 1.359,91 Dogecoin. Da sich der Wert von Dogecoin am 19.05.2026 auf 0,1030 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,11 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net