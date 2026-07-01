So viel Gewinn hätte ein Dogecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Krypto-Performance im Fokus

Vor Jahren in Dogecoin investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.07.2023 notierte Dogecoin bei 0,068501 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGEinvestiert, wäre er nun im Besitz von 145.984,21 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 14.07.2026 auf 0,074505 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.876,54 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,77 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,071844 USD und wurde am 13.07.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net