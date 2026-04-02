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Investition unter der Lupe

So viel Gewinn hätte ein Ethereum-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

06.04.26 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Ethereum-Investment von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ethereum Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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Charts|News

Ethereum kostete gestern vor 1 Jahr 1.808,07 USD. Bei einem ETH-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,5531 Ethereum in seinem Depot. Da sich der Wert von Ethereum am 05.04.2026 auf 2.109,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.166,60 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 16,66 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.471,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com