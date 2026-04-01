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Profitabler BTC-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 3 Jahren eingefahren

20.04.26 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 3 Jahren eingefahren | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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Charts|News

Bitcoin wurde am 19.04.2023 zu einem Wert von 28.809,41 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befänden sich nun 0,3471 Bitcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25.653,54 USD, da Bitcoin am 19.04.2026 73.906,35 USD wert war. Damit wäre die Investition um 156,54 Prozent gestiegen.

Am 05.02.2026 erreichte BTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62.896,90 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124.774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com