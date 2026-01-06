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Krypto-Anlage im Fokus

So viel Gewinn hätte ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren eingebracht

29.05.26 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Verdienst eines frühen Chainlink-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
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Charts|News

Chainlink wurde am 28.05.2023 zu einem Wert von 6,640 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 100 USD in LINK investiert hat, hat nun 15,06 Chainlink im Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 28.05.2026 gerechnet (8,984 USD), wäre das Investment nun 135,30 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35,30 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Bei 26,73 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com