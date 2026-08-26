So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

26.08.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Einstieg in Dogecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000230 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 43.412.198,83 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,085968 USD), wäre die Investition nun 3.732.056,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37.220,56 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Bei 0,2895 USD erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net