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Langfristige Anlage

So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Einstieg in Dogecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0.09 USD 0.00 USD -1.16 %
Charts | News

Gestern vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000230 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 43.412.198,83 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,085968 USD), wäre die Investition nun 3.732.056,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37.220,56 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Bei 0,2895 USD erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com

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