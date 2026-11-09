So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingefahren

Performance unter der Lupe

09.11.26 11:03 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Ethereum gewesen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETH am 25.06.2026 bei 1.564,05 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 3.565,08 USD.

Am 08.11.2023 wurde Ethereum bei 1.891,43 USD gehandelt. Wenn man vor 3 Jahren 10.000 USD in ETH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,287 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.252,11 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.11.2026 auf 2.128,26 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 12,52 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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