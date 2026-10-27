So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einer frühen Monero-Investition gewesen.
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Monero notierte am 26.10.2021 bei 280,57 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in XMR investiert hat, hat nun 35,64 Monero im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 26.10.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 596,97 USD 21.276,71 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,77 Prozent vermehrt.
Am 05.02.2026 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 292,19 USD. Am 14.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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