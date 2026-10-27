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Frühe Investition

So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Monero-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
593.63 USD -3.34 USD -0.56 %
Charts | News

Monero notierte am 26.10.2021 bei 280,57 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in XMR investiert hat, hat nun 35,64 Monero im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 26.10.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 596,97 USD 21.276,71 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,77 Prozent vermehrt.

Am 05.02.2026 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 292,19 USD. Am 14.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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