So viel Gewinn hätte ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Ripple-Investments gewesen.
Ripple kostete gestern vor 10 Jahren 0,007618 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in XRP investierten, hätten nun 131.265,29 Ripple im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 16.11.2026 125.080,66 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 0,9529 USD lag. Damit wäre die Investition 12.408,07 Prozent mehr wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 14.11.2026 bei 0,9091 USD. Bei 2,354 USD erreichte der Coin am 05.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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