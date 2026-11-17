Rentables Ripple-Investment?

Das wäre der Verdienst eines frühen Ripple-Investments gewesen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 14.11.2026 bei 0,9091 USD. Bei 2,354 USD erreichte der Coin am 05.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Ripple kostete gestern vor 10 Jahren 0,007618 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in XRP investierten, hätten nun 131.265,29 Ripple im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 16.11.2026 125.080,66 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 0,9529 USD lag. Damit wäre die Investition 12.408,07 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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