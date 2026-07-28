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XLM-Investition im Fokus

So viel Gewinn hätte ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Stellar verdienen können.

Stellar kostete gestern vor 3 Jahren 0,1591 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in XLM investiert hätte, befänden sich nun 6.285,56 Stellar in seinem Portfolio. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1715 USD), wäre die Investition nun 1.077,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,79 Prozent angezogen.

Am 22.05.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Bei 0,4530 USD erreichte Stellar am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com