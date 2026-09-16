So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Tron-Einstiegs gewesen.
Tron wurde am 15.09.2021 zu einem Wert von 0,1204 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 100 USD in TRX investiert hat, hat nun 830,70 Tron im Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 15.09.2026 gerechnet (0,3328 USD), wäre das Investment nun 276,43 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 176,43 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Bei 0,3754 USD erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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