So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 5 Jahren eingebracht

Krypto-Anlage im Fokus

16.09.26 11:03 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Tron-Einstiegs gewesen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Bei 0,3754 USD erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Tron wurde am 15.09.2021 zu einem Wert von 0,1204 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 100 USD in TRX investiert hat, hat nun 830,70 Tron im Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 15.09.2026 gerechnet (0,3328 USD), wäre das Investment nun 276,43 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 176,43 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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