So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Performance des Investments

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Litecoin-Engagement gewesen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.11.2025 bei 95,63 USD.

Am 15.11.2016 kostete Litecoin 3,920 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 2.551,02 Litecoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 116.171,53 USD, da sich der Wert von Litecoin am 15.11.2026 auf 45,54 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 116.171,53 USD entspricht einer Performance von +1.061,72 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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