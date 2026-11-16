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Performance des Investments

So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Litecoin-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
44.60 USD -0.94 USD -2.07 %
Charts | News

Am 15.11.2016 kostete Litecoin 3,920 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 2.551,02 Litecoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 116.171,53 USD, da sich der Wert von Litecoin am 15.11.2026 auf 45,54 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 116.171,53 USD entspricht einer Performance von +1.061,72 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.11.2025 bei 95,63 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com

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