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Krypto-Anlage unter der Lupe

So viel Gewinn hätte ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

02.06.26 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Monero gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
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Monero kostete gestern vor 5 Jahren 262,15 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,15 XMR. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.098,59 USD, da sich der Wert von Monero am 01.06.2026 auf 343,38 USD belief. Damit wäre das Investment 30,99 Prozent mehr wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.08.2025 bei 235,55 USD. Bei 714,30 USD erreichte der Coin am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com