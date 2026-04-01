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Lukrativer ETH-Einstieg?

So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

20.04.26 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Vor Jahren in Ethereum investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Ethereum kostete am 19.04.2021 2.164,80 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in ETH investiert hat, hat nun 0,04619 Ethereum im Portfolio. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 104,72 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 2.266,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,72 Prozent gesteigert.

Bei 1.579,65 USD erreichte ETH am 21.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 4.828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com