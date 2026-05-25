So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingebracht

Krypto-Investment im Blick

Das wäre der Verdienst einer frühen Bitcoin Cash-Investition gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Bitcoin Cash 112,25 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in BCH investierten, hätten nun 89,09 Bitcoin Cash im Portfolio. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (346,90 USD), wäre das Investment nun 30.903,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 209,04 Prozent zugenommen.

Am 24.05.2026 erreichte BCH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 346,90 USD. Am 03.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net