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Anlage im Blick

So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bitcoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,548.30 USD -672.22 USD -1.03 %
Charts | News

Gestern vor 10 Jahren war ein Bitcoin 714,84 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 13,99 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 912.379,23 USD, da Bitcoin am 15.11.2026 65.220,52 USD wert war. Das entspricht einer Zunahme von 9.023,79 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 58.550,66 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 97.032,06 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com

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