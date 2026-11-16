So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 10 Jahren abgeworfen

Anlage im Blick

Bei einem frühen Investment in Bitcoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 58.550,66 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 97.032,06 USD.

Gestern vor 10 Jahren war ein Bitcoin 714,84 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 13,99 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 912.379,23 USD, da Bitcoin am 15.11.2026 65.220,52 USD wert war. Das entspricht einer Zunahme von 9.023,79 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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