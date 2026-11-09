DAX 26.018 +0,8%ESt50 6.226 +0,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,72 -2,8%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.231 -1,3%Euro 1,1194 +0,4%Öl 96,9 -1,4%Gold 4.097 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Wertzuwachs oder -verlust?

So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74,132.91 USD -675.29 USD -0.90 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin 67.499,19 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,01481 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.108,28 USD, da Bitcoin am 08.11.2026 74.808,20 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,83 Prozent angezogen.

Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58.550,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 105.936,33 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.