So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren eingebracht

Wertzuwachs oder -verlust?

09.11.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin-Investment verdienen können.

Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58.550,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 105.936,33 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin 67.499,19 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,01481 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.108,28 USD, da Bitcoin am 08.11.2026 74.808,20 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,83 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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