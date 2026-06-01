So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 3 Jahren eingebracht

Krypto-Anlage unter der Lupe

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Monero-Investition gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Monero 134,43 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,439 Monero. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.596,40 USD, da sich der Wert von Monero am 15.06.2026 auf 349,04 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 159,64 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 15.08.2025 erreicht und liegt bei 235,55 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net