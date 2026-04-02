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Rentabler LTC-Einstieg?

So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

06.04.26 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Litecoin gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
54,2601 USD 0,1920 USD 0,36%
Charts|News

Vor 10 Jahren war ein Litecoin 3,260 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in LTC investiert hat, hat nun 30,67 Litecoin im Depot. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 54,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.658,53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.558,53 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Litecoin am 13.08.2025 bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com