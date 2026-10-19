So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Engagement in Litecoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Litecoin notierte am 18.10.2016 bei 3,850 USD. Bei einer LTC-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 259,74 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.340,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.10.2026 auf 59,06 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1.434,10 Prozent.
Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Bei 109,79 USD erreichte der Coin am 09.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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