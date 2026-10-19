DAX 25.359 -1,0%ESt50 6.147 -0,9%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.975 +1,3%Euro 1,1210 -0,3%Öl 108,6 -1,1%Gold 4.167 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LTC-Anlage im Blick

So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Engagement in Litecoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
60.04 USD 0.98 USD 1.66 %
Charts | News

Litecoin notierte am 18.10.2016 bei 3,850 USD. Bei einer LTC-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 259,74 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.340,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.10.2026 auf 59,06 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1.434,10 Prozent.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Bei 109,79 USD erreichte der Coin am 09.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.