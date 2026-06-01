So viel hätte ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren eingebracht
04.06.26 19:43 Uhr
Bei einem frühen Einstieg in USD Coin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1,000 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in USDC investierten, hätten nun 999,97 USD Coin im Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 03.06.2026 gerechnet (0,9998 USD), wäre die Investition nun 999,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,03 Prozent.
Am 31.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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