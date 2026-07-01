So viel hätte ein Tether-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investment im Fokus

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tether-Engagement verlieren können.

Tether war am 07.07.2023 1,000 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 999,86 USDT im Portfolio. Da sich der Wert von Tether am 07.07.2026 auf 0,9993 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,09 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net