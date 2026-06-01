DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 +1,3%Nas25.565 +1,6%Bitcoin54.812 +2,9%Euro1,1556 +0,2%Öl90,61 -4,6%Gold4.158 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette - IT-Sicherheitsvorfall festgestellt Novo Nordisk-Aktie: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette - IT-Sicherheitsvorfall festgestellt
HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage im Check

So viel hätte ein USD Coin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

11.06.26 19:43 Uhr
So viel hätte ein USD Coin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Bei einem frühen Engagement in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
0,9998 USD -0,0000 USD -0,00%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein USD Coin 0,9997 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in USDC investiert hat, hat nun 10.002,58 USD Coin im Depot. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0,9998 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.000,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,00 Prozent angewachsen.

Am 31.05.2026 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com