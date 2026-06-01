So viel hätte ein USD Coin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Anlage im Check

Bei einem frühen Engagement in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein USD Coin 0,9997 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in USDC investiert hat, hat nun 10.002,58 USD Coin im Depot. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0,9998 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.000,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,00 Prozent angewachsen.

Am 31.05.2026 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net