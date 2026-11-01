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Rentabler APT-Einstieg?

So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einer frühen Aptos-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0.64 USD 0.01 USD 0.87 %
Charts | News

Aptos war am 31.10.2025 3,259 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 306,83 Aptos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 194,01 USD, da sich der Wert von Aptos am 31.10.2026 auf 0,6323 USD belief. Die Abnahme von 1.000 USD zu 194,01 USD entspricht einer negativen Performance von 80,60 Prozent.

Am 30.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 02.11.2025 erreicht und liegt bei 3,377 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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