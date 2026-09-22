So viel hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Einblick in die Performance

22.09.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Cardano-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Am 06.10.2025 erreichte Cardano sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,8717 USD.

Cardano wurde am 21.09.2025 bei 0,8852 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in ADA investiert worden wären, hätte man nun 11.296,97 Cardano im Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 21.09.2026 gerechnet (0,2442 USD), wäre die Investition nun 2.758,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,42 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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