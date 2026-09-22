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Einblick in die Performance

So viel hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Cardano-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
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Charts | News

Cardano wurde am 21.09.2025 bei 0,8852 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in ADA investiert worden wären, hätte man nun 11.296,97 Cardano im Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 21.09.2026 gerechnet (0,2442 USD), wäre die Investition nun 2.758,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,42 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Am 06.10.2025 erreichte Cardano sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,8717 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com

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