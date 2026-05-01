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So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren gekostet

04.05.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren gekostet | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ethereum Classic-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
8,6949 USD 0,2020 USD 2,38%
Charts|News

Gestern vor 3 Jahren notierte Ethereum Classic bei 19,55 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 511,39 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 03.05.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 8,493 USD 4.343,19 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 56,57 Prozent verkleinert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 24,70 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com