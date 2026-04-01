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So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren gekostet

20.04.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren gekostet | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum Classic-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
8,4640 USD 0,2296 USD 2,79%
Charts|News

Am 19.04.2021 notierte Ethereum Classic bei 34,92 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,864 ETC. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 8,234 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,42 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com