So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren gekostet

Anlage im Check

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum Classic-Engagement verlieren können.

Am 19.04.2021 notierte Ethereum Classic bei 34,92 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,864 ETC. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 8,234 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,42 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net