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HBAR-Investment

So viel hätte eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren gekostet

09.05.26 19:43 Uhr
So viel hätte eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren gekostet | finanzen.net

Bei einer frühen Hedera-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
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Charts|News

Am 26.10.2021 kostete Hedera 0,3908 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in HBARinvestiert, wäre er nun im Besitz von 25.587,10 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 08.05.2026 2.368,29 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,092558 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,32 Prozent verringert.

Bei 0,078263 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0,2914 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com