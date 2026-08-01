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So viel hätte eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätte eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren gekostet

Bei einer frühen Internet Computer-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2.07 USD 0.00 USD 0.08 %
Charts | News

Internet Computer war am 26.10.2021 46,84 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 21,35 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44,15 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 31.07.2026 auf 2,068 USD belief. Die Abnahme von 1.000 USD zu 44,15 USD entspricht einer negativen Performance von 95,59 Prozent.

Am 29.07.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,057 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com