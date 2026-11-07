So viel hätte eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren gekostet
Bei einer frühen Internet Computer-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Internet Computer war am 05.11.2021 49,69 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 2,012 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4,891 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 06.11.2026 auf 2,431 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 4,891 USD entspricht einer negativen Performance von 95,11 Prozent.
Am 01.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.
Redaktion Finanzen.net
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