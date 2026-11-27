Wertentwicklung im Blick

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Avalanche-Investition gewesen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 19.06.2026 bei 5,890 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 28.11.2025 bei 14,86 USD.

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 14,92 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,703 Avalanche. Da sich der Wert eines Coins am 26.11.2026 auf 6,577 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,08 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -55,92 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AVAX/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AVAX/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung