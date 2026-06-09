So viel hätte eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr gekostet

BTCAnlage im Fokus

Anleger, die vor Jahren in Bitcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 07.06.2025 lag der Kurs von Bitcoin bei 105.659,70 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BTC investiert hätte, befände sich nun 0,00095 Bitcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,81 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.06.2026 auf 63.196,94 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,19 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 bei 60.890,22 USD. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124.774,17 USD.

Redaktion finanzen.net