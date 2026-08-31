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So viel hätte eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ethereum gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,448.20 USD 42.17 USD 1.75 %
Charts | News

Ethereum war am 30.08.2025 4.372,49 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in ETH investiert worden wären, hätte man nun 0,2287 Ethereum im Depot. Da sich der Wert von Ethereum am 30.08.2026 auf 2.406,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 550,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 44,97 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETH am 25.06.2026 bei 1.564,05 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum am 12.09.2025 bei 4.708,97 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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