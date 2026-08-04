So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren gekostet

Wertentwicklung im Blick

04.08.26 19:43 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Stellar-Investition gewesen.

Gestern vor 5 Jahren war ein Stellar 0,2744 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10.000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36.449,52 Stellar. Da sich der Wert eines Coins am 03.08.2026 auf 0,1711 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.236,69 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -37,63 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 0,4530 USD.

Redaktion finanzen.net