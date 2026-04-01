So viel hätte eine Investition in Tether von vor 5 Jahren eingefahren

Langzeit-Performance

Bei einem frühen Einstieg in Tether hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 9.998,49 Tether. Da sich der Wert eines Coins am 21.04.2026 auf 1,000 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.999,42 USD wert. Damit wäre das Investment um 0,01 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net